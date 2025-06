Il pareggio senza reti contro il Monterrey ha lasciato delusione in casa River Plate, soprattutto per le tante occasioni da gol non concretizzate. Tra i più amareggiati, Franco Mastantuono, giovane talento già promesso al Real Madrid, che ha commentato la partita e rilanciato con determinazione in vista del prossimo impegno contro l’Inter.

"Affronteremo il miglior avversario del girone, ma il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere", ha dichiarato il classe 2007. "Giocare nel River significa scendere sempre in campo per conquistare i tre punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli. Sarà una partita dura, ma sappiamo bene cosa dobbiamo fare".

Sul match con il Monterrey, Mastantuono ha sottolineato la buona prestazione collettiva, pur ammettendo che la squadra ha peccato di precisione sotto porta: "Abbiamo creato tanto, ma non siamo stati precisi nelle conclusioni. Se avessimo segnato, la gara si sarebbe potuta indirizzare diversamente. Purtroppo non è successo, e il pareggio ci penalizza".