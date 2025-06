Nonostante ogni tanto emergano rumors sull'inserimento di altri club, la trattativa tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny prosegue spedita. L'operazione non è ancora chiusa perché le due dirigenze devono ancora definire gli ultimi dettagli, cosa che avverrà nei prossimi giorni, possibilmente entro questa settimana.

In viale della Liberazione non temono di perdere il giocatore, anche perché il discorso con i ducali è molto avanzato e da tempo è stato raggiunto l'accordo con l'attaccante francese che si vestirà di nerazzurro firmando un quinquennale da 2 milioni netti a stagione (LEGGI QUI). Cosa manca dunque? Sulla valutazione le parti convergono, intorno ai 22-23 milioni di euro. Resta da capire quanti di questi saranno parte fissa oppure bonus e se all'Inter verrà concessa la possibilità di avere il giocatore inizialmente in prestito, anche oneroso, spostando al prossimo bilancio il riscatto che sarebbe comunque obbligatorio. Il discorso per Sebastiano Esposito sarà parallelo.

Filtra pertanto grande ottimismo in merito all'arrivo di Bonny all'Inter, magari già negli Stati Uniti qualora i nerazzurri riuscissero a raggiungere gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dal 27 giugno al 3 luglio si aprirà infatti una nuova finestra di mercato per le squadre ancora impegnate nella competizione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!