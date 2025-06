La Fiorentina resta una delle possibili ipotesi per il futuro di Sebastiano Esposito. I Viola sono "con forza" sull'attaccante, secondo quanto riportato oggi da La Nazione. Ai toscani piace anche il fratello Pio, per il quale c'è la fila delle pretendenti.

Nelle prossime ore ci sarà un confronto tra Pradé e i dirigenti nerazzurri a margine dell'impegno dei nerazzurri nel Mondiale per club. Nell'articolo si ricorda anche che Sebastiano Esposito ha un contratto in scadenza tra un solo anno, il che (considerando anche l'imminente arrivo in nerazzurro di Bonny) rende più facile un addio.