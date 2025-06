Quella tra Inter e River Plate è una sfida inedita a livello ufficiale, ma i nerazzurri hanno affrontato il club di Buenos Aires in un'amichevole disputata a Milano nel 1961. Nell'estate di quell'anno, ricorda il club nerazzurro, venne organizzato uno speciale torneo internazionale per celebrare il Centenario dell'Unità d'Italia: il Torneo Italia ebbe come partecipanti Inter, Juventus, Napoli, Roma, Racing Parigi, River Plate, Santos e Sparta Praga.

Dopo aver battuto 7-1 lo Sparta, l'Inter affrontò il River Plate a San Siro il 21 giugno 1961 davanti a circa 75.000 spettatori. L'amichevole terminò con il risultato di 1-1: i nerazzurri si portarono in vantaggio al 31' con un gol di Corso, mentre nella ripresa arrivò il pareggio dei Millonarios con un gol su punizione dal limite di Moacyr.

