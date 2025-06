"Questo non è un addio perché i vostri colori saranno sempre parte della mia storia e della mia famiglia. Questo è un messaggio di ringraziamento". Comincia così il messaggio che Filip Stankovic, tramite il suo profilo Instagram, ha mandato al mondo interista, nel giorno in cui il Venezia ha comunicato in via ufficiale di averlo acquistato a titolo definitivo, prelevandolo proprio dai nerazzurri, grazie all'opzione di riscatto contenuta nell'accordo stipulato l'estate scorsa tra le parti.

"Grazie per tutti gli anni passati insieme, per tutto quello che mi avete insegnato e trasmesso. Oggi le nostre strade si separano in modo definitivo a livello professionale, ma nella mia vita e nell’album dei miei ricordi ci sarà sempre uno spazio per voi e per i bei momenti vissuti insieme. Grazie Inter!

È tempo di volare verso il futuro!", ha concluso il portiere classe 2002.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!