Se l'obiettivo numero uno di casa nerazzurra è Bonny, giocatore per il quale Marotta and co hanno fretta di raggiungere l'accordo, il mercato dei vice-campioni d'Europa non finisce a Parma. Come fa sapere Sport Mediaset, l'Inter non ha mai smesso di pensare a Nico Paz, gioiellino del Como che, secondo l'emittente televisiva, è ancora il grande desiderio di Viale della Liberazione sul quale i nerazzurri sono disposti a concentrare i propri sforzi economici.

Il giovane argentino però potrebbe tornare a Madrid, dove i blancos hanno ancora in mano il potere decisionale sul futuro, potendo esercitare fino al 30 giugno la recompra a 9 milioni di euro. Mentre si attendono novità in tal senso, l'Inter osserva da lontano e pensa all'eventuale strategia da utilizzare per regalare a Chivu uno dei più brillanti profili della scorsa Serie A.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!