È Ilgiz Tantashev l'arbitro designato dalla FIFA per dirigere Inter-River Plate, terza giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Il fischietto uzbeko avrà come assisteni i connazionale Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin, mentre il quarto uomo sarà Campbell-Kirk Kawana-Waugh della Nuova Zelanda.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!