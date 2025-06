Si sono visti vizi e virtù di Luis Henrique, nelle primissime uscite del brasiliano con la maglia dell'Inter. Secondo Tuttosport, meglio la prima contro il Monterrey che la seconda contro gli Urawa Reds. Certificata la prpoensione al dribbiling, ma c'è da lavorare in fase difensiva.

Era comunque in preventivo, considerando che il brasiliano nasce come attaccante, poi diventa uno dei quinti con De Zerbi. In panchina ha comunque un ex difensore come Chivu e in Italia non può che migliorare in difesa. Lo stesso Hakimi, ricorda il quotidiano, dovette lavorare con Conte perché inizialmente troppo spensierato in fase difensiva.

D'altronde, vista la mancanza di qualità come le sue in rosa, l'Inter ha bisogno di qualcuno che porti dribbling, velocità ed estro.