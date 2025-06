L'infermeria dell'Inter, particolarmente affollata nell'ultimo periodo, comincia pian piano a svuotarsi. Una buona notizia per Cristian Chivu in vista della sfida contro il River Plate che chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club. Il recupero certo - assicura la redazione di Sky Sport - è quello di Denzel Dumfries: l'olandese si è allenato interamente con il gruppo nell'ultimo allenamento e sarà a disposizione per il big match contro i Millionarios.

Sensazioni positive anche per Marcus Thuram e Davide Frattesi (che hanno svolto differenziato in una parte della seduta), mentre non sembrano recuperabili Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Yann Bisseck e Piotr Zielinski. Ancora out Mehdi Taremi, bloccato in Iran a causa della guerra.

