"Da ragazzino già si esaltava fra tutti. Soprattutto per la sua maturità, ma anche per la competitività che aveva: non voleva perdere mai, nemmeno nei giochi fra amici". A raccontare in questo modo Valentin Carboni è il primo tecnico del classe 2005 al Lanus, Sebastian Salomon, intervistato da TMW per raccontare il talento argentino dell'Inter: "A colpirmi più di tutto però era la sua personalità. Dai suoi 5 anni fino ai 12 era un uomo nel corpo di un bambino. Prendeva decisioni da adulto fuori dal campo e decisioni in campo da giocatore pronto".

Insomma, l'Inter farebbe bene a trattenerlo stavolta?

"Senza infortunio avrebbe avuto già molte più possibilità di dimostrare il suo valore. Per questo non abbiamo potuto vederlo in campo, sono convinto dunque che sì, dimostrerà di meritare l'Inter. Non ho dubbi che se prenderanno questa decisione di tenerlo stretto, nel breve-medio periodo avranno grandi frutti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!