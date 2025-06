"Veniva con dei Rolex da 60.000 euro, li toglieva e poi li lanciava così". Il soggetto in questione è Radja Nainggolan, mentre a raccontare l'aneddoto risalente ai tempi dell'Inter è Keita Baldé, protagonista di una chiacchierata durante il podcast spagnolo 'El After de Post United': "Mi arrabbiavo sempre con lui perché si sedeva accanto a me e veniva con i Rolex. Veniva, se li toglieva e li lanciava così. Ricordo che mi girai e dissi: ‘Hai esagerato?' Forse costavano, non so, 60.000 euro a testa ma lui mi diceva di stare tranquillo".

Il senegalese poi continua a descrivere le gesta del Ninja: "Veniva lì la mattina, aveva il suo lettino lì per riposare. Dipendeva da come si sentiva la giornata, da come era andata il giorno prima, sai. Ma era un bel personaggio, Raja devi rispettarlo perché è ​​sincero e dice tutto così com'è. Sotto questo aspetto, non troverai giocatori sinceri come Radja. È una delle persone più gentili e di cuore che si possano trovare, gli voglio molto bene e lo apprezzo molto, è un grande giocatore, un animale, un pitbull".