Anche il cileno del River Plate Paulo Diaz ha espresso ai microfoni di DSports il proprio rammarico per la mancata vittoria nel match contro il Monterrey, che avrebbe potuto sancire l'ipoteca sugli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Siamo amareggiati per non aver vinto. Abbiamo fatto tutto il possibile. Non è nel copione dell'Inter stare a guardare. Scendiamo in campo per vincere come facciamo sempre. Chiunque di noi in difesa può partire titolare; abbiamo una rosa di altissimo livello", sottolinea Diaz.