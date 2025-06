Anche il Corriere dello Sport conferma il recupero totale di Dumfries, che così si mette a disposizione di Chivu per la partita decisiva con il River Plate nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.

L'ex PSV potrà essere un'alternativa a Luis Henrique, anche se non potrà ancora avere una massima autonomia. Secondo il quotidiano romano, Chivu contava di riavere a disposizione anche Thuram e Frattesi, ma i due nonostante ieri si siano allenati sul campo non riusciranno a recuperare per la sfida contro gli argentini. Rimangono ancora fuori causa anche Bisseck, Calhanoglu, Pavard e Zielinski. E poi c'è sempre Taremi ancora bloccato in Iran.