Mehdi Taremi rischia di lasciare l'Iran, in futuro, solo per accasarsi in una nuova squadra. Come riporta oggi Tuttosport, seguendo le indiscrezioni già trapelate nella giornata di ieri, l'agente del calciatore italiano ha proposto lo stesso Taremi al Besiktas.

Il primo nome sulla lista del club turco è però una vecchia conoscenza del nostro campionato, Patrik Schick, del quale l'attaccante nerazzurro sarebbe quindi solo un'alternativa. L'Inter da parte sua avrebbe anche bisogno di fare spazio e cassa davanti, visto che si sta preparando per accogliere Bonny e spera di arrivare più avanti anche a Hojlund.

Sempre in attacco dovrebbe partire Sebastiano Esposito, a cui sono interessate Parma, Como e Fiorentina, che segue anche Pio, del cui futuro si deciderà però più avanti e che di certo non partirà in via definitiva. Stesso discorso per Carboni: potrebbe restare come quinta punta, oppure essere ceduto in prestito.