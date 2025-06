Mentre la Juventus ha già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, l’Inter è chiamata all’ultimo sforzo. Dopo due giornate, i nerazzurri condividono il comando del girone E con il River Plate, ultimo avversario nel raggruppamento, a quota quattro punti, ma la qualificazione resta tutta da guadagnare. A complicare i piani ci pensa il Monterrey, fermo a due punti ma ancora in piena corsa, complice un turno finale favorevole sulla carta contro gli Urawa Red Diamonds, già eliminati.

Per l’Inter di Cristian Chivu non ci sono alternative: per passare il turno senza fare calcoli, i nerazzurri, nella notte tra mercoledì e giovedì alle ore 03:00, devono vincere il match contro gli argentini. La quota fissata da Betaland per il successo dell’Inter è di 1.90, mentre il pareggio, a 3.25, rischierebbe di ingarbugliare la classifica, con tre squadre appaiate a cinque punti. Più alta la quota per il segno 2 a favore del River Plate, offerto a 4.20. Occhio però al Monterrey, pronto a inserirsi nella lotta: per sperare i messicani devono battere l’Urawa, unico risultato utile dato a quota 1.70. Un pareggio, a 3.80, o un colpo d’orgoglio dei giapponesi, a quota 4.60, li lascerebbe fuori.