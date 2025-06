Mentre Cristian Chivu negli States è al lavoro per rimettere a posto l'Inter del presente, la dirigenza lavora per la rosa del futuro. Il primo della lista di Marotta, Ausilio e Baccin resta Ange-Yoan Bonny, obiettivo sempre più vicino come sottolinea Sport Mediaset. Secondo l'emittente televisiva la trattativa per l'attaccante ventunenne è praticamente agli sgoccioli: l'affare di 25 milioni totali è praticamente definito, restano da definire gli ultimi dettagli per la stretta di mano finale che darà il via al trasferimento del classe 2003 a Milano, dove firmerà un contratto di cinque anni.

Da stabilire solo le modalità di trasferimento: i nerazzurri spingono per un prestito oneroso con obbligo di riscatto e bisognerà stabilire se nella trattativa verrà inserito o meno anche l'attaccante 2002, Sebastiano Esposito, momentaneamente a disposizione di Chivu negli USA per il Mondiale per Club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!