Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro l'Urawa Reds, l'Inter si prepara alla sfida contro il River. In palio il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le ultimissime, il futuro di Carboni ed Esposito e il calciomercato.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)