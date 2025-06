"Le avevo chiesto aiuto, ma non mi è stato concesso". Nella lunga intervista rilasciata a TF1 durante la trasmissione 'Sept à Huit', Paul Pogba parla così della Juventus mentre ripercorre il lungo periodo no contraddistinto da infortuni e squalifica per doping.

Il francese riavvolge il nastro fino a ottobre 2023: "All'epoca chiesi aiuto, ad esempio cure o un preparatore atletico, perché facevo ancora parte della Juventus. Ma non ottenni nemmeno quello. Non erano davvero con me. E sentirlo, mi colpì duramente. Non capivo, non ero in guerra con loro".