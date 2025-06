Operazione riscatti per il Cagliari: entro domani il club rossoblu deve decidere se acquistare a titolo definitivo Elia Caprile dal Napoli, per 8 milioni, Roberto Piccoli e Michel Adopo dall'Atalanta, rispettivamente per 12 e 4 milioni, come riporta l'Ansa. Una spesa pesante per le casse rossoblù, ma tutti i giocatori l'anno scorso sono andati bene e, in teoria, possono essere rivenduti a un prezzo superiore a quello fissato per il riscatto.

Da queste mosse dipenderanno anche le eventuali operazioni per l'attacco: anche il club sardo monitora l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, così come Matteo Cancellieri. Richieste per Gabriele Zappa, Nadir Zortea e Matteo Prati: qualcuno, anche per bilanciare le eventuali spese, potrebbe partire.

