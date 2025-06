Conferenza stampa di presentazione quest'oggi in casa L.R. Vicenza per Giorgio Zamuner, nuovo direttore sportivo del club biancorosso. Che fra i tanti temi, ha toccato anche il discorso legato alla guida tecnica e alla posizione di Stefano Vecchi, destinato ad allenare la nuova Inter Under 23: "Mi sono sentito in questi giorni con lui. Lo conosco da tanti anni, lui ha fatto un bel lavoro qui a Vicenza. In questo momento ci siamo presi alcuni giorni di riflessione. È naturale che in questo momento di 'stallo' con la possibilità che Vecchi non resti, io mi debba tutelare e quindi ho contattato qualche altro allenatore, non tanti perché non vorrei fare confusione. Se fosse, vorrei trovare un profilo che abbia le stesse motivazioni che animano me, il direttore generale e la proprietà, facendo di tutto per fare un campionato importante. Penso che nei primi giorni della prossima settimana si possa fare chiarezza su questo tema. È stato fatto un ottimo lavoro, Vecchi è comunque sotto contratto con il Vicenza, quindi si devono collimare le esigenze, i programmi e gli obiettivi, stiamo valutando sia noi che lui questi elementi".

Che caratteristiche dovrà avere il nuovo tecnico? Giovane oppure esperto?

"Sarebbe molto semplice andare su un profilo esperto che dà maggiori certezze, ma penso ci sia bisogno di una scossa e motivazioni nuove. Vicenza deve essere vista da allenatore e giocatori come un’opportunità vera per un salto di carriera significativo. Tutta l’energia del popolo vicentino deve essere anche dentro nei giocatori, che devono trascinare il pubblico. Credo sia più corretto parlare di motivazioni, poi può essere sia giovane che esperto".