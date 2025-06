Attorno alle 22.30 di oggi, lunedì 23 giugno, l'Inter ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver riscattato dalla Roma Nicola Zalewski, esercitando il diritto di riscatto che era stato pattuito tra le due parti nel gennaio scorso, quando il laterale polacco si trasferì a Milano a titolo temporaneo.

Negli stessi istanti, anche il club giallorosso ha dato notizia dell'affare fatto, mandando al contempo un messaggio al suo ex giocatore: "In bocca al lupo per il futuro, Nicola!", si legge in calce alla nota dei capitolini.