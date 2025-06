Cambia la storia di Davide Frattesi. Con l'addio di Inzaghi, per il centrocampista nerazzurro tutto è tornato in dubbio. La sua partenza dall'Inter appariva scontata, con l'ultima goccia degli zero minuti nella finale di Monaco a sancire la rottura definitiva con l'ormai ex allenatore. Ora c'è Chivu e tutto è diverso. Può essere diverso.

L'ex Sassuolo è ancora fermo ai box e probabilmente salterà pure il River Plate, ma il futuro potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre. "Certe gerarchie in mezzo al campo non sono più da ritenere blindate. E, in aggiunta, Chivu è sempre stato un amante dei centrocampisti capaci di inserirsi e di mettere peso nelle aree avversarie - sottolinea il Corsport -. Sono proprio le caratteristiche di Frattesi, che invece mal si sposavano con l’idea di sviluppo del gioco di Inzaghi. Una riga, dunque, è stata tirata. Si riparte da zero. E il parere del tecnico romeno, in un senso o nell’altro, orienterà le decisioni".

D'altronde, Frattesi non ha mai fatto mistero di trovarsi alla grande in questo spogliatoio e, più in generale, nell'Inter. Tutto passerà dalle prospettive tecniche che si chiariranno probabilmente fra qualche tempo.