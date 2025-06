Non è una squadra per giovani? Non è detto. Secondo la Gazzetta dello Sport, sia Valentin Carboni che Pio Esposito potrebbero anche rimanere alle dipendenze di Chivu, che li sta valutando ora che sono al Mondiale. Ma il romeno li conosce benissimo, avendoli allevati ai tempi delle giovanili nerazzurre.

Insieme oggi valgono un tesoro: almeno 50 milioni in due. Almeno, secondo la rosea: 30 Esposito e 20 Carboni, ragionando peraltro al ribasso considerando soprattutto il lungo periodo di stop dell'argentino. "Erano bambini o solo ragazzi di belle speranze, in Usa Chivu si è ritrovato due uomini con spalle grandi così utili ben oltre il Mondiale - si legge -. La decisione su entrambi, per volere del tecnico, è dunque rimandata, anche perché Chivu vuole vederli all’opera non solo in questo ambiente ovattato, ma sotto al caldo di Appiano per la preparazione della nuova stagione. Ai primi di agosto, poi, si metterà tutto sul piatto: eventuali buchi da riempire nella rosa, possibilità di renderli protagonisti da subito o, magari, necessità di una tappa altrove prima di tornare a casa base. Di certo, l’Inter non si priverà del controllo dei due, nessuna cessione a titolo definitivo è all’orizzonte per il momento".

L'Inter sta rimodellando l'attacco: via Correa e Arnautovic, anche Taremi è sul mercato (Fenerbahçe, Besiktas e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni). Si lavora su Hojlund, ma non è semplice: senza il danese, Pio farebbe molto comodo. Carboni, invece, potrebbe avere un futuro sia come rifinitore nel 3-4-2-1 che come mezzala offensiva nel 3-5-2.