Arriva la prima sorpresa al Mondiale per Club 2025: l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone è stato eliminato. Avanzano agli ottavi di finale Paris Saint-Germain e Botafogo. I colchoneros, pur conquistando gli stessi punti delle due qualificate grazie all'1-0 imposto ai brasiliani nell'ultima giornata del gruppo E, salutano la competizione arrivando terzi per differenza reti in una classifica comandata dai campioni d'Europa, capaci di battere 2-0 gli statunitensi del Seattle Sounders. Per i francesi sono risultati decisivi Khvicha Kvaratskhelia, autore di un gol rocambolesco, e l'ex interista Achraf Hakimi.