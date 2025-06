Intervistato da TMW Radio, l'ex direttore sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco è stato sollecitato a parlare anche sull'Inter, passata da Simone Inzaghi a Cristian Chivu.

Quanto deve cambiare l'Inter per tornare vincente?

"Quando va via l'allenatore e si chiude un anno del genere, ci sono tutti i connotati di una necessità di rinnovamento. Se lo fa, l'Inter potrà puntare ancora a essere tra le prime della classe. Al di là del valore ipotetico del tecnico, l'operazione Chivu mi sembra che abbiano fatto di necessità virtù e non per una scelta studiata e analizzata, mi sembra che abbiano preso quello che c'era a disposizione e non è un bel segnale".