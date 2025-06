Shusaku Nishikawa, portiere baluardo degli Urawa Red Diamonds, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in volata rimediata contro l'Inter che ha estromesso aritmeticamente la formazione nipponica dalla corsa agli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Il gol nel recupero? Era una situazione molto difficile, ma tutti volevamo resistere. Tutti, compresi i sostituti, avevano la determinazione di difendere bene, quindi penso che sia stato molto crudele subire un gol all'ultimo momento. Il fatto che ci abbiano fatto sentire così frustrati mi fa venire voglia di fare di più e voglio tornare al Mondiale per Club come squadra e come club. È raro poter giocare una partita così seria in Giappone, ed è stata una grande esperienza sia per i giovani giocatori che per me. Mi ha fatto venire voglia di diventare ancora più forte". Dichiarazioni importanti, considerati anche i 39 anni del giocatore.

Come ti sei sentito alla fine della partita?

"Penso che abbiamo perso la speranza che avevamo riposto in noi stessi, ed è un'emozione che non avevamo mai provato prima. Credo che sia proprio grazie alla partecipazione a questo torneo che siamo riusciti a provare queste sensazioni. Ci siamo sentiti frustrati nel non perseguire ciò che volevamo raggiungere, ma ci ha pesato molto. Dobbiamo superare questa emozione la prossima volta, e non possiamo tornare in Giappone in questo stato. Tutti sono venuti qui sperando in un buon risultato, quindi al momento pensiamo di vincere contro il Monterrey e tornare in Giappone".