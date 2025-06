Due vittorie su due, appena un gol subito a fronte di nove realizzati, ottavi già centrati. L'impatto della Juventus di Tudor sul Mondiale per Club, come riporta Agipronews, è stato ottimo e secondo i bookie scende da 25 a 17 su Planetwin365 il trionfo bianconero, mentre quello dell'Inter di Chivu sale a 25 volte la posta su William Hill. Malgrado la sconfitta contro il Botafogo, il favorito numero 1 resta il PSG: i detentori della Champions League sono offerti a 3,95 per il successo finale, davanti a Manchester City (5,40) e al tandem composto da Bayern Monaco e Real Madrid, entrambi in lavagna a 6.

Per l'Inter sarà decisiva la sfida contro il River Plate. Le possibilità che i vice campioni d'Italia centrino gli ottavi sono però altissime con la qualificazione fissata a 1,15, con la squadra nerazzurra favorita anche per il primo posto nel Gruppo E: l'ipotesi che l'Inter finisca al vertice del raggruppamento paga 1,71 su 888sport, quella che il River Plate (attualmente davanti) mantenga il primato 2,23.