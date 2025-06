Termina con un doppio pirotecnico pareggio il Gruppo A, con Palmeiras e Inter Miami che avanzano al turno successivo. Tra le due qualificate finisce 2-2: americani avanti di due reti grazie ad Allende e Suarez, poi nel finale il Verdão ottiene pareggio e primo posto con i gol di Paulinho e Mauricio. Agli ottavi sarà derby con il Botafogo, mentre Messi ritroverà il PSG.

Delusione cocente per Porto e Al Ahly: l'incredibile 4-4 finale elimina entrambe. Egiziani per quattro volte avanti e per quattro volte rimontati, l'ultima delle quali all'89' con il brasiliano Pepé. Da segnalare la tripletta di Abou Ali, attaccante danese naturalizzato palestinese.