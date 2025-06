Anche l'esperto portiere del River Plate Franco Armani analizza il pareggio ottenuto contro il Monterrey, che impedisce alla squadra di Marcelo Gallardo di arrivare agli ottavi di finale del Mondiale per Club con un turno d'anticipo rimandando il discorso all'ultimo match del girone contro l'Inter. Queste le sue parole ai microfoni di DSports: "Avremmo potuto vincere, abbiamo avuto molte occasioni nitide. In ogni caso, sono contento dell'atteggiamento della squadra. Oggi abbiamo avuto velocità e pressione per riconquistare il possesso palla, ma ci è mancata l'efficacia dell'altro giorno".

Armani ha poi aggiunto: "Al di là del risultato, abbiamo visto la squadra che vogliamo. Sarà difficile contro l'Inter, quindi dovremo essere intelligenti. Grato come sempre ai tifosi del River Plate. Abbiamo bisogno di loro perché sono importanti per noi. Cerco di godermeli".