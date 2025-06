Quattro defezioni e un recupero importante per Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, in vista della sfida contro l'Inter della notte italiana tra domani e giovedì (ore 3.00). Come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico degli argentini dovrà fare a meno degli squalificati Enzo Perez, Galoppo e Castano, nonché dell'infortunato Driussi. In compenso recupererà dalla lista indisponibili Santiago Simon.

Sulla sponda argentina sperano ovviamente in un successo o in alternativa in un pareggio dal 2-2 in su che, anche in caso di successo del Monterrey contro gli Urawa Reds, qualificherebbe sia il River Plate che l'Inter agli ottavi di finale.