Dopo il secondo pareggio in due partite alla guida dell'Al Hilal, Simone Inzaghi, intervenendo in conferenza stampa dopo la partita contro il Salisburgo, ha avuto parole importanti per il sistema calcio dell'Arabia Saudita che lo ha accolto in maniera calorosa e munifica convincendolo a lasciare l'Inter dopo quattro stagioni: "Il calcio dell'Arabia Saudita cresce anno dopo anno. Ci sono strutture, ambizione e una mentalità sempre più competitiva, e siamo qui in America per dimostrarlo", le parole riportate da Sport Mediaset.

A proposito della partita, Inzaghi elogia la sua squadra: "Prima di questo torno avevamo solo quattro giorni di preparazione, ma ho visto personalità e idee. Abbiamo controllato il possesso nel primo tempo e creato diverse occasioni, e alla fine contro il Salisburgo questo pareggio ci può stare, anche se avremmo potuto vincere. Si comincia a vedere qualcosa del gioco che vogliamo proporre. Siamo solo all'inizio, ma la strada è quella giusta".