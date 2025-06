Ange-Yoan Bonny si avvicina all'Inter, con i nerazzurri che preparano l'offerta finale e decisiva per portare il francese a Milano. Al massimo ancora qualche giorno di attesa e poi l'assalto. Secondo il Corsport, si tratta di un mini rilancio: finora i nerazzurri hanno messo sul tavolo 22 milioni più 3 di bonus, mentre il Parma ha continuato ad insistere per avere tutti i 25 milioni della valutazione senza alcuna variabile.

Ora i nerazzurri hanno fretta di chiudere per poi dedicarsi alle uscite in modo da raccogliere risorse decisive per completare il mercato. E allora il lieto fine è vicino, magari con l'appendice del passaggio a Parma di Sebastiano Esposito, 10 gol nell'ultima stagione a Empoli. Il suo cartellino è valutato 7-8 milioni e andrebbe in Emilia a titolo definitivo.

Da capire anche il futuro di Taremi, che piace in Turchia ma non solo. Il suo addio aprirebbe le porte a un altro innesto e il nome forte è quello di Hojlund: il danese ha già dato la sua disponibilità a tornare in Serie A e all’Inter in modo particolare. L’ostacolo, insieme alla necessaria partenza di Taremi, è che i Red Devils, finora, non hanno aperto ad una cessione in prestito con diritto/obbligo di riscatto, come proposto dall’Inter. Continuano a spingere, infatti, per un trasferimento a titolo definitivo in cambio di 45 milioni di eure come riporta il quotidiano romano.