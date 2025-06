E' un lungo addio quello tra l'Inter e Hakan Calhanoglu, secondo Tuttosport. Il flirt col Bayern Monaco un anno fa, gli infortuni, la squalifica per i rapporti con gli ultrà. Quindi l'addio di Simone Inzaghi, che lo aveva inventato regista.

Ora il corteggiamento del Galatasaray, con tanto di dichiarazioni del padre e blitz dell'agente a Istanbul. Non c'è un problema di ingaggio, ma di cartellino sì, perché l'Inter valuta il calciatore non meno di 25-30 milioni e la controparte è lontanissima. Calhanoglu ha bisogno di giocare, nella stagione che porta al Mondiale per nazionali. Nel 3-4-2-1 sarebbe più complicato trovargli una collocazione tattica e a Istanbul sono in posizione d'attesa. Il "no" di ieri di Gundogan potrebbe portare a una stretta.

Come successore l'obiettivo numero uno è Ederson, ma serve un'offertona. L'alternativa è Rovella, strada difficile per i rapporti Lotito-Marotta. La terza via è restare con Calhanoglu.