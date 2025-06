Ralf Rangnick, CT della Nazionale austriaca, intervistato dal quotidiano spagnolo Sport si è detto certo che nei prossimi anni il calcio europeo vivrà sul duopolio formato da Paris Saint-Germain e Barcellona: "Se nei prossimi due o tre anni riuscissero a tenere unita la squadra, non vedo nessuno in grado di batterli nei prossimi anni. Sapete perché il PSG ha vinto la Champions League per la prima volta dopo aver speso così tanti soldi? Ci hanno provato per 10 o 15 anni, spendendo un sacco di soldi. E ora le stelle principali se ne sono andate. Non hanno più Kylian Mbappé, né Lionel Messi, néNeymar, e all'improvviso vincono la Champions League. Coincidenza? No. È successo proprio per questo motivo".

Rangnick specifica ulteriormente il suo pensiero: "Un esempio è Kvicha Kvaratskhelia: col Paris avanti 4-0 sull'Inter, a 20 minuti dalla fine della partita, stava ancora correndo per 60 metri per recuperare palla. Non ho mai visto una cosa del genere con Neymar, Messi o Mbappé. Ed è questa la forza della squadra".