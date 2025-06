A margine della vittoria del Paris Saint-Germain a spese dei Seattle Sounders, che ha regalato gli ottavi di finale del Mondiale per Club ai campioni d'Europa, Luis Enrique ha voluto lanciare un messaggio diretto alla FIFA rispetto alle condizioni dei campi da gioco non all'altezza della competizione: "Oggi la palla rimbalzava come un coniglio", ha spiegato il tecnico spagnolo in conferenza stampa, a proposito del manto del Lumen Field di Seattle, dove l'Inter tra qualche ora sfiderà il River Plate.

"Prima era erba sintetica, ora è erba naturale, ma devono annaffiarla a mano - ha continuato -. L'hanno fatto all'intervallo, ma dieci minuti dopo il campo era di nuovo asciutto. Per il nostro gioco, è un problema. Non è una scusa, lo dico dopo una vittoria, ma è comunque una preoccupazione reale. Non stiamo giocando al livello che vorremmo. Penso che la FIFA debba davvero tenerne conto. Non si tratta solo dei campi da gioco, ma anche di quelli di allenamento, se vogliamo rendere questa competizione la più prestigiosa al mondo".