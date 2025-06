Spazio a commenti e analisi di Inter-Urawa Red 2-1, secondo match nerazzurro al Mondiale per Club. Carboni regala all'ultimo respiro tre punti pesantissimi dopo il suo rientro in campo. Le novità tattiche di Chivu, le prestazioni di Pio Esposito e Luis Henrique, le ultime dall'infermeria e le combinazioni utili per andare agli ottavi nell'ultima sfida contro il River.