Riccardo Montolivo, presente negli studi di Calciomercato l'Originale, in onda su Sky Sport, ha commentato l'evoluzione del ruolo di regista, soffermandosi in particolare su Calhanoglu: "Sì è adattato al ruolo di regista, ha messo in pratica tante qualità. Si esalta con la difesa a tre, in quel contesto ha dimostrato di essere uno dei migliori".