Non buone notizie arrivano dalla Spagna per quanto riguarda il Barcellona. Secondo AS, infatti, i blaugrana voleranno alla volta di Milano ancora privi di Baldé, l'esterno sinistro out già da qualche settimana.

Flick contava di recuperarlo per San Siro, ma così non sarà, almeno stando alle informazioni del quotidiano madrileno. A questo punto, diventa assai probabile il dirottamento a sinistra di Iñigo Martinez come già visto nel secondo tempo dell'andata, con Araujo-Cubarsí centrali ed Eric García a destra. Baldé dovrebbe comunque farcela per il Clasico con il Real dell'11 maggio.

Verso la convocazione, invece, Lewandowski, che proprio oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo: l'obiettivo è quello di metterlo in campo al Meazza per uno spezzone di gara.