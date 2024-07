Tra una rassicurazione di Marotta e una di Ausilio, il Corriere dello Sport irrompe nelle cronache di mercato dell'Inter. "Scatto Lazio: Gudmundsson". Il quotidiano romano apre così la prima pagina di oggi, 2 luglio 2024. "Sondaggio con il Genoa per l’islandese, ma Lotito non molla Greenwood. La punta (l'attaccante del Grifone, ndr), 14 gol l’anno scorso, piace all’Inter, ma l’affare è in fase di stallo: i biancocelesti entrano in azione" si legge.

