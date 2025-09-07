Raggiunto da TMW per parlare del campionato di Serie A, Corrado Orrico si esprime il suo parere anche sulla nuova Inter di Cristian Chivu, reduce dal 5-0 contro il Torino ma anche dal ko con l'Udinese: "Qualche scivolata episodica l'ha sempre fatta l'Inter, fa parte della sua storia. Io ho sempre ammirato la capacità dell'Inter di non drammatizzare mai su nulla, anche le sconfitte vengono prese con il sorriso sulle labbra. Una grande squadra però non può perdere a San Siro con l'Udinese".

Il discorso si sposta poi sul cambio in panchina: "Inzaghi l'ho ritenuto incompleto come guida, gli mancava lo spirito agonistico che ogni capo deve avere. La media dei valori caratteriali non basta per un tecnico. Un allenatore deve saper usare il radicalismo, deve eccedere nel bene e nel male. Chivu ancora va visto, per ora dovessimo dargli voto gli daremmo sei meno, ancora non ci sono elementi sufficienti per valutarlo".