José Mourinho è il protagonista del podcast di Ivan Zazzaroni 'Tutto in piazza' per il Corriere dello Sport. Nella lunga chiacchierata, il tecnico portoghese ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, parlando anche del legame che ha instaurato con i vari club nei quali ha allenato: "Io ho un rapporto speciale con praticamente quasi tutti i miei ex club - le parole dello Special One -. Al Tottenham sono stato nel periodo del Covid, non ci fu connessione umana perché lo stadio era quasi sempre vuoto. Al Fener sono stato solo 13-14 mesi, mentre tutti gli altri - Inter, Roma, Chelsea, Manchester United e Benfica - li ho sentiti sempre come casa mia. Anche dopo gli esoneri non ho mai detto parole negative. Sai quanto mi ha fatto male al cuore l'addio alla Roma, ma non esistono miei dichiarazioni contro la proprietà. Io sono sempre andato via in maniera pulita, sono una persona molto educata nei rapporti umani".
Spostandosi sull'attualità, Mou parla così delle chance dell'Inter di vincere tutto in questa stagione, replicando quanto successo nel 2010, quando c'era lui alla guida dei nerazzurri: "Sarà dura, ma possono vincere il Triplete in questa stagione. Dico che è così. Sarà difficile perché c'è la Roma e sarà difficile per loro in campionato; anche in Coppa Italia può succedere qualcosa. Però penso che l'Inter abbia tutto per... Spero di no, spero di no, spero di no. Però l'Inter ha tanto per poter fare una stagione migliore di quelle che ha fatto negli ultimi anni, quando ha vinto campionato e coppa Italia. L'Inter può fare di più".
Infine, Mourinho conclude l'intervista elogiando Carlo Ancelotti: "Carlo è un grande. Volevo parlare con i giocatori brasiliani che lui allena e mi chiede il permesso per venire qui a Valdebebas. Gli ho detto: 'Ma tu stai male'. Poi ho aggiunto: "Io sono stanco di te perché ogni giorno, passando per i corridoi, vedo tue foto'. Devo fare come Benitez che tolse le mie foto alla Pinetina? E come lo sai?", dice ridendo Mourinho.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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