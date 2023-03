A pochi minuti da Spezia-Inter, è Henrikh Mkhitaryan a presentare il match ai microfoni di Inter TV per i nerazzurri: "Sono partite difficili, non solo questa ma tutte. Siamo pronti, abbiamo analizzato bene la partita. Vediamo cosa succede, ma siamo venuti qui per prendere i tre punti".

Cosa avete preparato in particolare?

“Hanno giocatori di qualità, la squadra è forte. Hanno cambiato l’allenatore ormai da due partite, giocano con un’altra formazione. Abbiamo preparato bene in vista dei possibili moduli che useranno, ma dobbiamo fare di tutto per vincere”.

Fai tanti gol e assist in quesra stagione.

"Assist non ne faccio da un po’, spero di farne altri presto. Ma per me l’importante è aiutare a vincere la squadra e giocare al meglio per aiutare i miei compagni".