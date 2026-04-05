Tomas Palacios è reduce da un brutto episodio che lo ha visto protagonista nel corso del match di campionato contro il San Lorenzo, per via di quell'espulsione rimediata dopo un brutto intervento ai danni di un avversario. Eppure, il difensore di scuola Inter ora in prestito all'Estudiantes ha ben impressionato in questi primi mesi con la maglia biancorossa del club di La Plata, al punto da strappare anche la convocazione in Nazionale per le ultime partite contro Mauritania e Zambia.

Sebbene non abbia giocato nemmeno un minuto, Palacios rimane comunque tra i papabili per entrare nell'elenco di Lionel Scaloni per i Mondiali, come assicura l'assistente del CT dell'Albiceleste Luis Martin: "Tomi è stato convocato per quello che ha fatto all'Estudiantes, ma lo seguiamo da tempo. Aveva bisogno di continuità. Deve continuare su questa strada per avere una possibilità di entrare nella rosa definitiva".