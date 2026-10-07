Dopo aver calcato il campo del Monumental di Buenos Aires per 79 minuti, in occasione dell'ultimo tango con l'Argentina di Lionel Messi, Lautaro Martinez ha voluto mostrare una volta ancora tutta la sua gratitudine al compagno di squadra che gli ha permesso di essere testimone di una parte della storia del calcio: "E' arrivata quella notte che non avremmo mai voluto vedere, e ce la siamo goduta fino in fondo, proprio come tutti i momenti che abbiamo condiviso con te. Sei stato, sei e sarai sempre il più grande di tutti i tempi. Grazie di tutto, Leo", ha scritto l'attaccante dell'Inter su Instagram, all'indomani dell'amichevole contro il Benin che ha sancito la fine della carriera della Pulce con l'Albiceleste.