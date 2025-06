"Sicuramente è stata una gara complicata, una gara difficile". Lo dice Lautaro Martinez commentando a Inter TV l'importante vittoria dell'Inter sull'Urawa Red Diamonds nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: "Sapevamo fin dall'inizio che in questa competizione tutte le squadre ti mettono in difficoltà perché hanno grandissimo cuore e grandissima organizzazione difensiva. Era importante vincere, non importava il come. Sicuramente ci dispiace perché ancora una volta abbiamo corso all'indietro e con un tiro in porta ci hanno fatto gol: dobbiamo sistemare questi dettagli così sfruttiamo meglio le nostre qualità. Dobbiamo avere cuore perché queste squadre ne hanno tantissimo, se facciamo questo abbiamo le possibilità di arrivare fino alla fine".

Quanto sei contento per Carboni?

"Sono contentissimo, è un bravissimo ragazzo. Lo conosco fin da piccolino, lavora seriamente e forte, ha voglia di migliorare. È andato all'estero e si è fatto male. È un ragazzo che ha tantissimo futuro e che deve continuare su questa strada, non solo lui ma i tantissimi giovani ci danno una grande mano. Si devono allenare per cercare di mettere in difficoltà il mister e di mettergli dei dubbi. Di questo si tratta, di alzare il livello sempre".

Contro il River Plate sarà speciale per te?

"Sì perché è una squadra argentina e perché mia mamma è tifosa del River. Ho tanti miei ex compagni in Nazionale, sarà una partita bella da giocare. Ora dobbiamo pensare a recuperare e a preparare la gara nel migliore dei modi".

