Fumata grigia per il rinnovo di Christian Mosquera, difensore ventenne accostato anche all'Inter, con il Valencia dopo l'incontro andato in scena stamattina negli uffici del club tra il suo agente, Sergio Barila, e il diesse Miguel Ángel Corona.

"Ci risentiremo tra qualche giorno - ha spiegato il procuratore A Punt Esports a margine dell'incontro -. Le offerte? Mosquera è molto contento al Valencia, aspetteremo perché al momento è concentrato sulla sua Nazionale. Se il nodo è la clausola? Aspettiamo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!