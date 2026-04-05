Tutto pronto a San Siro per Inter-Roma, con gli spogliatoi delle due squadre che sono stati adeguatamente addobbati con le divise delle due squadre. Inter che, come fa notare il club nerazzurro sul proprio profilo X, scenderà in campo con la prima divisa, quella di casa. 

Sezione: Focus / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 19:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.