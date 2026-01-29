Spazio a commenti e analisi di Borussia Dortmund-Inter 0-2. La squadra nerazzurra chiude al decimo posto e si qualifica ai playoff di Champions. Benfica o Bodo le avversarie, domani il sorteggio. Spazio anche al calciomercato con le ultimissime su Luis Henrique, Perisic e Diaby.

Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
