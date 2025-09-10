Visita speciale nell'HQ di Viale della Liberazione questa mattina dove, come preannunciato, è arrivato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Il numero uno del massimo organo calcistico internazionale, che ha fatto visita anche alle sedi di Milan e Lega Serie A, ha omaggiato il club nerazzurro per l'ospitalità: "Mi hanno accolto dicendomi 'benvenuto a casa'" ha premesso Infantino, noto tifoso della Beneamata, nel post Instagram attraverso il quale ha celebrato la piacevole giornata.
"Sono stato nella sede dell'Inter per parlare con il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, con il Vice Presidente e FIFA Legend Javier Zanetti, con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci e con il Chief of Staff Massimiliano Catanese. Tanti gli argomenti affrontati, fra cui la salute dei calciatori, i calendari e il futuro del calcio" ha continuato prima di 'svestire' i panni istituzionali e condividere anche le elettrizzanti sensazioni vissute con la visita nella 'sala preferita degli interisti': "Visitare la Sala Trofei è stato molto emozionante" ha concluso.
Autore: Egle Patanè
