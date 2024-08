Mancano soltanto gli ultimi dettagli, poi Tomas Palacios diventerà un giocatore dell'Inter. Come scrive Tuttosport, non ci saranno percentuali sulla futura rivendita, come ipotizzato in un primo momento: l'offerta nerazzurra è di 6,5 milioni più bonus.

Inzaghi ottiene così il tassello mancante alla sua rosa, un vice-Bastoni con caratteristiche simili a quelle dell'ex atalantino, funzionale quindi al gioco dei nerazzurri.